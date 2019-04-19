المصريون فى السنغال يشاركون فى التصويت على الاستفتاء

كتبت – هناء أبو العز

شارك المصريون فى السنغال، التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى أول أيام التصويت للمصريين فى الخارج.

وقالت السفيرة المصرية لدى السنغال نهى خضر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن عدد المصريين المسجلين بالسفارة 45 مصريا مقيما فى السنغال، إلا أن المتوقع حضور 100 مصرى، ممن يعملون بشكل مؤقت فى الشركات المتعددة الجنسيات، أو الصيادين المترددين على داكار.

وأشارت خضر، إلى قيامها بإجراءات الاتصالات المباشرة مع تجمعات الجالية المصرية فى مختلف أنحاء السنغال، لإبلاغهم بتاريخ إجراء الاستفتاء وكذلك وضع هذه التواريخ على صفحات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعى لضمان إطلاع جميع أعضاء الجالية المصرية بتلك المواعيد.

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة

وعبر المشاركون عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستفتاء، من خلال إذاعة الأغانى الوطنية، كما حثوا المواطنين على النزول للاستفتاء والادلاء بأصواتهم، كونه حق من حقوقهم الدستورية .

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.