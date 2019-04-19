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المصريون ببريطانيا يتوافدون على السفارة المصرية للتصويت على الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:21 م
المصريون ببريطانيا يتوافدون على السفارة المصرية للتصويت على الاستفتاء المصريون ببريطانيا يتوافدون للتصويت على الاستفتاء
كتب محمود راغب
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فى حب مصر، توافد وأبناء الجالية المصرية فى بريطانيا على مقر السفارة المصرية فى لندن للتصويت فى الاستفتاء فى التعديلات الدستورية.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 
 

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