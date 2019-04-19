المصريون بالصين يشاركون فى الاستفتاء ويرددون هتافات "تحيا مصر".. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

مع الساعات الأولى لفتح باب التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، شهدت مقر القنصيلة المصرية فى شنجهاى إقبالا من المصريين المقيمين فى الصين، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرص المصريون المقيمون فى الصين على المشاركة فى الاستفتاء وترديد عبارات: "تحيا مصر".



المصريون فى الصين يشاركون فى الاستفتاء

من القنصلية المصرية في #شنغهاي.. المصريون بالخارج يشاركون في #الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شاهد الفيديو: pic.twitter.com/pP2s1TiFKZ — وزارة الهجرة المصرية (@MOEMIGEGY) April 19, 2019

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.