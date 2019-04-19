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المصريون بالصين يشاركون فى الاستفتاء ويرددون هتافات "تحيا مصر".. فيديو

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:54 م
المصريون بالصين يشاركون فى الاستفتاء ويرددون هتافات "تحيا مصر".. فيديو المصريون فى الصين يشاركون فى الاستفتاء
كتب محمد عبد العظيم
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مع الساعات الأولى لفتح باب التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، شهدت مقر القنصيلة المصرية فى شنجهاى إقبالا من المصريين المقيمين فى الصين، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرص المصريون المقيمون فى الصين على المشاركة فى الاستفتاء وترديد عبارات: "تحيا مصر".

المصريون فى الصين يشاركون فى الاستفتاء
المصريون فى الصين يشاركون فى الاستفتاء

 

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.  


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