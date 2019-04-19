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المسمارى: هدف الجيش الليبى المحافظة على حياة السكان فى طرابلس ومحيطها

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:20 م
المسمارى: هدف الجيش الليبى المحافظة على حياة السكان فى طرابلس ومحيطها المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى
أ ش أ
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قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، اللواء أحمد المسمارى، إن الجيش الليبى سيعمل على طرد الميليشيات من طرابلس لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة فى البلاد، مؤكدا أن هدف الجيش الليبى المحافظة على حياة السكان فى طرابلس ومحيطها.

وقال المسمارى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية ، مضيفًا : "أننا نحارب دولاً تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا"، مؤكدًا أن تركيا نقلت عناصر من جبهة النصرة فى سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطنى الليبي.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى على أن القوات المسلحة الليبية تعمل على إرساء الأمن عبر القضاء على الميليشيات المسلحة فى طرابلس.

 

 


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