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المسمارى: مكالمة ترامب إقرار بدور الجيش فى مكافحة الإرهاب

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:10 م
المسمارى: مكالمة ترامب إقرار بدور الجيش فى مكافحة الإرهاب اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى
أ ش أ
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اعتبر اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أن الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقائد الجيش الليبى خليفة حفتر يعبر عن قناعة واشنطن بالدور المحورى للجيش فى الحرب ضد الإرهاب.

وقال المسمارى -فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) اليوم الجمعة- "إن كلام ترامب يدل على قناعة الولايات المتحدة بالدور المحورى للجيش الليبى فى الحرب ضد الإرهاب"، مشيرا إلى قناعة دولية واسعة بأهمية دور الجيش فى القضاء على التنظيمات المتطرفة، وأوضح أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وحفتر سيكون لها أثرا إيجابيا فى المعركة ضد المتطرفين.

وأعرب عن الارتياح من الموقف الدولى الذى منع إصدار قرار من مجلس الأمن ضد عملية طرابلس، مشيرا إلى نجاح الجيش الليبى فى طرد التنظيمات الإرهابية من محيط طرابلس، معتبرا العملية التى أطلق عليها "طوفان الكرامة" معركة حاسمة وأخيرة ضد الإرهاب.

وقال إن حسم المعركة سيوجه ضربة قوية إلى تركيا وقطر اللتين يتهمهما بدعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح والمال وبالمجموعات المقاتلة القادمة من سوريا، وإن ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر، وتناولا "الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، والحاجة لإحلال السلام والاستقرار فى ليبيا".

وجاء فى بيان للبيت الأبيض أن ترامب "أقر بدور المشير (حفتر) الجوهرى فى مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية"، وذلك خلال المكالمة التى أجراها الرئيس الأمريكى الاثنين الماضي.


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