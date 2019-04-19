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المسمارى: عناصر من جبهة النصرة نقلوا من تركيا لليبيا للمشاركة فى معارك طرابلس

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:59 م
المسمارى: عناصر من جبهة النصرة نقلوا من تركيا لليبيا للمشاركة فى معارك طرابلس المسمارى
كتب محمد شرقاوى
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن قوات الجيش الوطنى يواصل عملية تطهير ليبيا من الإرهاب، ورصد التحركات، مضيفا أن قواتنا المسلحة طاردت المجموعة المسلحة جنوب قاعدة تمنهنت، مؤكدا ان عناصر من جبهة النصرة نقلوا من تركيا إلى ليبيا للمشاركة في معارك طرابلس.

 

وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى، أن قوات الجيش الليبى قتلت 14 عنصرا شاركوا في الهجوم على قاعدة تمنهنت، مضيفا أنه تم إنشاء مطار مدني في قاعدة تمنهنت لخدمة سكان الجنوب الليبي وهو غير مخصص للأعمال العسكرية، لافتا إلى أن طائرات الميليشيات تقلع من مصراته وتشن غارات على منشآت مدنية.

 

وتابع المسمارى، أن المهاجمون فشلوا في الوصول إلى قلب قاعدة تمنهنت، وتوعد الجيش الليبى أي مجموعة تحاول استهداف الأمن في ليبيا، مضيفا أن عمليات الجيش الليبي تركزت في منطقتي العزيزية والكسارات بمحيط طرابلس، وأتهم قوات الوفاق بالاستعانة بعناصر إرهابية في طرابلس.

 

وأوضح أن طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية، مضيفا أن قوات الجيش الليبي ملتزمة بقواعد الاشتباك والقانون الإنساني، مشيرا إلى ان أولويات الجيش الليبي تتمثل في الحرص على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، و نعمل على إرساء الأمن عبر القضاء على الميليشيات المسلحة في طرابلس، مؤكدا ان الجيش الليبى يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.


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