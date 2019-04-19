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المسلمون يعتبرون تصويت صرب البوسنة على تشكيل قوات احتياط أمنية تهديدا لهم

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:00 ص
المسلمون يعتبرون تصويت صرب البوسنة على تشكيل قوات احتياط أمنية تهديدا لهم الشرطة فى البوسنة
بانيا لوكا (رويترز)
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صوت نواب صرب البوسنة، الخميس، لصالح تشكيل قوات احتياط شرطية، فى خطوة اعتبرها مسلمو البوسنة الذين يعيشون فى جمهورية صرب البوسنة المتمتعة بالحكم الذاتى فى البوسنة تهديدا لهم.

وخرجت البوسنة من الحرب العرقية فى تسعينيات القرن الماضى مقسمة إلى منطقتين متمتعتين بالحكم الذاتى هما جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتى البوسني، ولكل منهما شرطته الخاصة لكنهما يشتركان فى جيش واحد.

وقال وزير داخلية صرب البوسنة دراجان لوكاتش، إن هناك حاجة لقوات احتياط شرطية إضافية لمعالجة التهديدات الأمنية التى يمثلها وصول مهاجرين أو سوء الأحوال الجوية.

 


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المسلمون

صرب البوسنة

تشكيل قوات احتياط أمنية

جمهورية صرب البوسنة




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