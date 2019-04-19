المجلس الانتقالى بالسودان يعفى مسئولين حكوميين من مناصبهم

كتب عامر مصطفى

أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان عدة قرارات يعفى بموجبها عددا من المسئولين الحكوميين بوزارت الإعلام والاتصالات والموارد المائية والكهرباء من مناصبهم، حسبما أعلنت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل.