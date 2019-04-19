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الكونغو الديمقراطية تعلن الحداد الوطنى على ضحايا حادث غرق قارب

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:13 م
الكونغو الديمقراطية تعلن الحداد الوطنى على ضحايا حادث غرق قارب غرق قارب
(أ ش أ)
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أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى حالة الحداد الوطني اليوم الجمعة في جميع أرجاء البلاد عقب مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 142 آخرين إثر غرق قارب ركاب مؤخرا في بحيرة "كيفو" الواقعة شرق البلاد.

ونقلت قناة (أفريكا نيوز) الإخبارية عن الرئاسة في الكونغو الديمقراطية قولها إنه وفقا للقرار الذي أصدره الرئيس بإعلان حالة الحداد الوطني اليوم، فإنه تم تنكيس الأعلام إلى المنتصف في جميع أرجاء البالد حدادا على أرواح ضحايا الحادث.
ولم تتضح بعد أسباب غرق القارب.

 

 


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غرق قارب

الحداد الوطني

الكونغو الديمقراطية




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