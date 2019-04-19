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الكشف على 2900 مواطن خلال القافلة الطبية الشاملة بقرية السلام فى دمياط

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:30 ص
الكشف على 2900 مواطن خلال القافلة الطبية الشاملة بقرية السلام فى دمياط القافلة
دمياط - معتز الشربينى
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نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنظيمها تباعا بجميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبنائها.

وتضمنت تلك القافلة عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات لتلقى العلاج بالمستشفيات، كما تم توقيع الكشف الطبى على 2900 مواطن.

وأعلنت المديرية عن تنفيذ القافلة المقبلة بقرية البستان بمركز دمياط يومى الأربعاء والخميس 24، 25 إبريل الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.


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