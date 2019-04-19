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الجمعة، 19 أبريل 2019 06:17 م
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الكرملين: رئيس أوكرانيا المقبل يحتاج بناء الثقة مع روسيا وليس عقد صفقات

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:03 م
الكرملين: رئيس أوكرانيا المقبل يحتاج بناء الثقة مع روسيا وليس عقد صفقات دميترى بيسكوف المتحدث الرسمى باسم الكرملين
أ ش أ
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس المقبل لأوكرانيا لا يحتاج إلى عقد أية صفقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل ينبغي على كييف بناء علاقات الثقة مع موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله: "لا توجد ضرورة إلى عقد أية صفقات مع بوتين أو موسكو، ينبغي بناء علاقات طبيعية جيدة، لصالح الجانبين، على أساس الثقة المتبادلة والتعاون والتفاعل، من أجل مصلحة الروس والأوكرانيين، المقيمين في روسيا وكذلك في أوكرانيا".

 

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على طلب الصحفيين منه التعليق على دعوة السياسي الأوكراني المعارض، فيكتور مدفيدتشوك، للمرشح الرئاسي في أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بعقد صفقة مع الكرملين من أجل إعادة ضم إقليم "دونباس"، والحصول على الغاز الروسي بثمن رخيص وتدفق الاستثمارات الروسية في الاقتصاد الأوكراني.

 

وأضاف بيسكوف بهذا الخصوص أن تسوية الوضع في "دونباس" تجري حصرياً على أساس اتفاقيات مينسك، التي تنص على ضرورة تنفيذ عدد محدد من الخطوات اللازمة موضع هذه الاتفاقيات.

 

كما لفت بيسكوف إلى أن الجانب الروسي لم يسمع حتى الآن من المرشحين للرئاسة في أوكرانيا أي مفاهيم واضحة للعلاقات مع روسيا الاتحادية.

 

وفي سؤال حول إمكانية إعادة البحارة الأوكرانيين، الذين اعتقلتهم السلطات الروسية في مضيق كيرتش، إلى أوكرانيا بعد محاكمتهم في روسيا لينفذوا الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة، أجاب بيسكوف: "من المبكر الحديث عن هذا، لكنكم تعلمون أن القانون ينص على إمكانية اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية. التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن والمحكمة هى التي تحدد درجة الجرم الذي ارتكبوه".

 

ومن المقرر أن تجري يوم 21 أبريل الجاري، جولة حاسمة في انتخابات الرئاسة الأوكرانية بين بيترو بوروشينكو وفلاديمير زيلينسكي، اللذين لم يتمكن أي منهما من حشد أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة لحسم المقعد من الجولة الأولى التي جرت في 31 مارس الماضي.


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