القوى العاملة تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة، متابعة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اعتبارا من غدا السبت ولمدة 3 أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحظة بلحظة، من خلال غرفة عمليات مركزية تحت رئاسته المباشرة تم إنشائها بقرار وزارى داخل ديوان عام الوزارة .



وأصدر سعفان، تعليمات لمديرى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظات بإنشاء غرفة عمليات فرعية برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أى مشكلات قد يواجهوها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات، فضلا عن التواصل مع النقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال فى الاستفتاء وتذليل أية عقبات قد تواجههم فى إبداء رأيهم فى أماكن الاقتراع.



وستقوم مجموعات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الإقليمية والنقابات العامة على مستوى الجمهورية، والتواصل المباشر مع الغرفة المركزية وعرض تقارير إحصائية اولا بأول



يذكر أن التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، سوف ينطلق غدًا السبت، للمصريين فى الداخل وذلك لمدة 3 أيام تنتهى يوم 22 أبريل الجارى، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى للاقتراع.



ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء فى جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز فى حضور ممثلى وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.