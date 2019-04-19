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الجمعة، 19 أبريل 2019 08:04 م
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القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى لمستشفى 57357

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:01 م
القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى لمستشفى 57357 زيارة طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفنى لمستشفى 57357
كتب زكى القاضى
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استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد فى المجال الإنسانى وتحقيقاً لمسئولياتها الإجتماعية، نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة لمستشفى سرطان الأطفال (57357) .
 
بدأت الزيارة باستماع الطلبة لمحاضرة عن مستشفى سرطان الأطفال والتعريف بما تقدمه من خدمات علاجية متطورة، و قام الطلبة بجولة تفقدية للمبنى الجديد بالمستشفى، والمرورعلى غرف الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم.
 
وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك شارك طلبة الكليات العسكرية وطلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة الأطفال المرضى فى تعليق زينة رمضان بأدوار المستشفى المتعددة لإدخال البهجة على قلوب الأطفال.
 
تأتى تلك الزيارة فى إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم المشروعات الصحية ذات البعد الإنسانى ومساندة مستشفى سرطان الأطفال ودعم جهودها للتخفيف عن الأطفال من المرضى ورفع روحهم المعنوية من أجل زيادة معدلات الشفاء بالمستشفى.
 
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القوات المسلحة

الجيش المصرى

مستشفى 57

مستشفى 75375

مستشفى سرطان الأطفال




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