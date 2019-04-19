القاهرة: مقار الوافدين بشق الثعبان وشارع قسم التبين والأوتوستراد بالمنطقة الجنوبية

كتب سيد الخلفاوى

أكد أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنهتم تجهيز المقار الانتخابية التى ستنعقد بها لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والبالغ عددها 192 مقرا على مستوى أحياء المنطقة و12 لجنة عامة بواقع لجنة بكل حى، إضافة إلى تحديد 3 مقار للوافدين وذلك تيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح فؤاد، فى تصريحات له أن مقار الوافدين تتضمن المبنى الإدارى لجهاز شق الثعبان، ومركز التدريب المهنى بشارع قسم التبين، ومركز شباب 15 مايو أمام المدخل الأوسط بطريق الاتوستراد.

من ناحية أخرى، أكد نائب المحافظ أنه فى إطار حرص محافظة القاهرة على فتح محاور جديدة للقضاء على التكدس المرورى، تم افتتاح شارع القومية للأسمنت بحى حلوان بعد تطويره ورفع كفاءته حيث تم رصف الشارع الذى يبلغ طوله 1.7 كيلو متر، وتركيب أعمدة إنارة مزودة بكشافات ليد، وإنشاء حديقة عامة بمساحة 3 آلاف متر وملعب خماسى لخدمة أهالى عرب راشد والمناطق المجاورة لها، وذلك بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه بتمويل من اتحاد بنوك مصر.