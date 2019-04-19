كتب - أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" الفيديوهات الكاملة لمشاركة 10 فنانين فى حملة "إعمل الصح" لتأييد التعديلات الدستورية.

وتشمل الفيديوهات مشاركة الفنانين يسرا وليلى علوى ومحمد فؤاد ولطيفة وإلهام شاهين ولطيفة ونبيلة عبيد ووفاء عامر ورجاء الجداوى وغيرهم.

وقالت الفنانة الكبيرة، رجاء الجداوى، اليوم الجمعة، إنها سوف تصوت بنعم للتعديلات الدستورية التى تصب فى مصلحة الشعب المصرى، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية، والمشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الهام.

وأضافت الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع"، فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك بالحضور فى إحدى الفعاليات الكبرى بحضور حشد كبير من الفنانين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، "شغال كويس" ويعمل لمصلحة الشعب المصرى ودعم مستوى معيشته، ومن أجل مستقبل أفضل للجميع.

وبدأت صباح اليوم الجمعة، عملية الاستفتاء على الدستور وذلك بتصويت المصريين بالخارج، وسط مشاركة كبيرة من الجاليات المصرية بمختلف دول العالم.