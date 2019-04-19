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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:00 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 93.1 مليون ورقة بقيمة 629.1 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 88.8 مليون ورقة، بقيمة 606.8 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 192.6 مليون ورقة بقيمة 383.3 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 5.8 مليون ورقة بقيمة 329.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 146.9 مليون ورقة بقيمة 215.7 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 24.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 195.8 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 25.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 189.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 29.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 124 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 11.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 69.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 69.2 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 62.3 ألف ورقة منفذة بقيمة 4 ملايين جنيه، الثانى بحجم تداول 13.5 ألف ورقة بقيمة  مليون جنيه.
 

 


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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

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