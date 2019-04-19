العاملون بشركات البترول العاملة بالأردن يدلون بأصواتهم باستفتاء الدستور

كتبت مروة الغول

حرص العاملون بشركات البترول المصرية العاملة بالأردن وهى "فجر الأردنية المصرية وبتروجيت وإنبى وغاز مصر والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز الطبيعى"، على التوجه للجان المخصصة للمصريين العاملين بالسفارة المصرية بالأردن، والتى بدأت فاعلياتها اليوم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بشأن تعديلات بعض مواد الدستور وتقديم صورة مشرفة تليق بقطاع البترول.

وأكد العاملون بشركات البترول، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، على الانتظام والمشاركة الإيجابية وذلك لدعم واستمرار الاستقرار والبناء الذى تشهده مصر واستمرار المشروعات الكبرى، ويؤكد على وعى العاملين وانتصارهم لبناء دولة قوية من أجل الحاضر والمستقبل والحفاظ على استمرار مسيرة الإصلاح وتحسين المستوى المعيشى وبناء الوطن .