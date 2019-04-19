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الجمعة، 19 أبريل 2019 04:55 م
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العاملون بشركات البترول العاملة بالأردن يدلون بأصواتهم باستفتاء الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:55 م
العاملون بشركات البترول العاملة بالأردن يدلون بأصواتهم باستفتاء الدستور العاملون بشركات البترول المصرية أمام السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم
كتبت مروة الغول
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حرص العاملون بشركات البترول المصرية العاملة بالأردن وهى "فجر الأردنية المصرية وبتروجيت وإنبى وغاز مصر والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز الطبيعى"، على التوجه للجان المخصصة للمصريين العاملين بالسفارة المصرية بالأردن، والتى بدأت فاعلياتها اليوم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بشأن تعديلات بعض مواد الدستور وتقديم صورة مشرفة تليق بقطاع البترول.
 
وأكد العاملون بشركات البترول، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، على الانتظام والمشاركة الإيجابية وذلك لدعم واستمرار الاستقرار والبناء الذى تشهده مصر واستمرار المشروعات الكبرى، ويؤكد على وعى العاملين وانتصارهم لبناء دولة قوية من أجل الحاضر والمستقبل والحفاظ على استمرار مسيرة الإصلاح وتحسين المستوى المعيشى وبناء الوطن .
 
العاملون بشركات البترول المصرية أمام مقر الانتخابات
العاملون بشركات البترول المصرية أمام مقر الانتخابات

العاملون بشركات البترول المصرية أمام اللجنة الانتخابية 3
العاملون بشركات البترول المصرية أمام اللجنة الانتخابية 3

العاملون بشركات البترول المصرية أمام السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم
العاملون بشركات البترول المصرية أمام السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم

الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل أحد اللجان 2
الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل أحد اللجان 2

1 العاملين بشركات البترول المصرية خلال إدلائهم بأصواتهم
1 العاملين بشركات البترول المصرية خلال إدلائهم بأصواتهم

 


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