العاملون بالمقاولون العرب بالخارج يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب أحمد حسن

وسط جو من المشاعر الوطنية، شارك العاملون بشركة المقاولون العرب بفروع الشركة فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وأشار المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن العاملين بالشركة يدركون مسئوليتهم الوطنية على مدار تاريخ الشركة بجانب دورهم فى التنمية والتعمير، وأن العاملين قد سارعوا فى الاستجابة والتوجه إلى لجان الاستفتاء لممارسة حقهم الدستورى وواجبهم الوطنى انطلاقا من وعيهم بأهمية المشاركة فى الاستفتاء وتوجيه رسالة للعالم توضح وعى المصريين فى استكمال مسيرتهم نحو التنمية و الاستقرار.

وأضاف صلاح، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن العاملين بالشركة بالكويت على سبيل المثال قد توجهوا الى السفارة المصرية للتصويت بأعداد كبيرة بلغت أكثر من 600 مصرى فى أجواء احتفالية وفى وجود السفير المصرى وأعضاء السفارة .

وأكد رئيس شركة المقاولون العرب، أن باقى فروع الشركة كذلك يتوجه العاملين فيها إلى اللجان للمشاركة فى الاستفتاء خلال الفترة المقررة.