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الشرطة الفرنسية تحظر التظاهرات بمحيط كاتدرائية نوتردام غدًا

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:16 ص
الشرطة الفرنسية تحظر التظاهرات بمحيط كاتدرائية نوتردام غدًا السترات الصفراء
كتب: أحمد علوى
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حظرت السلطات الفرنسية أى فعاليات احتجاجية أو تظاهرات بالقرب من كاتدرائية نوتردام فى باريس، والتى احترقت الاثنين الماضى، ذلك بالإضافة إلى ساحة الشانزليزيه، والقصر الرئاسى "الإليزيه".

 

ووفقاً لإذاعة أر تى أل الفرنسية، أصدرت محافظة الشرطة الفرنسية القرار بعد رصد العديد من الدعوات للتظاهر بالقرب من النصب التذكارى الشهير "نوتردام دو باريس"، يوم السبت المقبل.

 

وأعلنت  الشرطة، أن حظر التظاهر سيكون ساريًا طوال يوم السبت، فى محيط يشمل الجزيرة التى تقع عليها الكاتدرائية، ومحيطها المباشر على الضفة اليسرى من باريس.

 

وتم اتخاذ القرار المتعلق بحظر التظاهر حول نوتردام بعد الحريق "لأسباب أمنية" ولضمان أمن البناء.

 

وانتقدت السترات الصفراء، موجة التبرعات لإعادة إعمار نوتردام ، والتى تجاوزت مليار يورو فى غضون أيام قليلة ، فى حين أن "السترات الصفراء" تطالب منذ أشهر فى الشارع بزيادة فى قوتها شراء وأن المساعدة للجمعيات.


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