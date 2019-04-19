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السفير المصرى بالصين يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:07 م
السفير المصرى بالصين يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور السفير المصرى فى الصين
رسالة بكين: هانى محمد
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أدلى السفير المصرى فى الصين أسامة المجدوب بصوته فى استفتاء تعديل بعض مواد الدستور فى مقر السفارة فى العاصمة بكين.

ومنذ صباح اليوم الجمعة، فتحت السفارة المصرية فى العاصمة الصينية بكين، أبوابها أمام المصريين المقيمين فى الصين للتصويت على التعديلات الدستورية.

ودعت السفارة المصرية فى بكين، أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الصين إلى إعمال حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من خلال لجنة التصويت فى مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بدأ من اليوم والسبت، والأحد.

وأوضحت السفارة أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصى للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية "بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومى"، مشيرة إلى أنه يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالتصويت، بالإضافة إلى المقيمين بصفة دائمة.

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن أول أمس الأربعاء، عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة، والسبت، والأحد، من يوم 19 حتى 21 أبريل للمصريين بالخارج، وأيام السبت، والأحد، والاثنين، من يوم 20 حتى يوم 22 أبريل للمصريين بالداخل.

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السفير اسامة المجدوب

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