السفير السعودى لدى السودان: مساعدات السعودية للخرطوم ستصل خلال أيام

الخرطوم أ ش أ

أكد سفير السعودى لدى السودان على بن حسن جعفر، أن المساعدات السعودية ستصل السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الدبلوماسى السعودى - فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن لقاء الوفد السعودى الإماراتى رفيع المستوى برئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد - مجددا - استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السودانى حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التى أعلنها المجلس العسكرى الانتقالي.

وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات، ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.