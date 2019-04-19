video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير السعودى لدى السودان: مساعدات السعودية للخرطوم ستصل خلال أيام

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:00 ص
السفير السعودى لدى السودان: مساعدات السعودية للخرطوم ستصل خلال أيام مساعدات غذائية _ صورة أرشيفية
الخرطوم أ ش أ
إضافة تعليق

أكد سفير السعودى لدى السودان على بن حسن جعفر، أن المساعدات السعودية ستصل السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الدبلوماسى السعودى - فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن لقاء الوفد السعودى الإماراتى رفيع المستوى برئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد - مجددا - استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السودانى حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التى أعلنها المجلس العسكرى الانتقالي.

وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات، ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجلس الانتقالي بالسودان يؤكد الالتزام بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية

الخارجية الأمريكية تشيد بقرار السودان الإفراج عن المعتقلين السياسيين

السفير السعودى

السودان

مساعدات السعودية

الخرطوم

السودان الان

أخبار السودان

مظاهرات السودان

عمر البشير

الجيش السوداني




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة