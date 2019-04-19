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السفارة المصرية فى أستراليا تفتح أبوابها للتصويت على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:00 ص
السفارة المصرية فى أستراليا تفتح أبوابها للتصويت على التعديلات الدستورية الاستفتاء على الدستور فى أستراليا
كتب - هاشم الفخرانى
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فتحت منذ قليل السفارة المصرية فى العاصمة الأسترالية كانبرا والقنصلية العامة فى سيدنى أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية.
 

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

الاستفتاء على الدستور فى أستراليا
الاستفتاء على الدستور فى أستراليا
 
 
 

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