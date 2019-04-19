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"التعليم" تترجم نصوص التعديلات الدستورية بلغة الإشارة للطلاب ذوى الاحتياجات

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:09 م
"التعليم" تترجم نصوص التعديلات الدستورية بلغة الإشارة للطلاب ذوى الاحتياجات د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعدت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو مترجم بلغة الإشارة للتعرف على نصوص التعديلات الدستورية، والتى انطلق اليوم الاستفتاء عليها للمصريين فى الخارج، وتنطلق غداً السبت عملية الاستفتاء فى الداخل.
 
وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إن هذا يأتى من منطلق المسئولية نحو أبنائنا من ذوي الإعاقة ممن لهم حق المشاركة الدستورية، مشيرة إلى أن معلمى مدرسة طه حسين للمكفوفين عملوا على تحويل نصوص التعديلات الدستورية إلى طريقة برايل وطباعة 200 نسخة عن طريق المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين مجاناً لتوزيعها على الطلاب والمعلمين من المكفوفين الذين لهم حق المشاركة الدستورية وذلك حتى يقرأ أولاً ما سيتم الاقتراع عليه. 
 
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، إن الإدارة المركزية للتربية الخاصة شرحت قانون الإعاقة وتوضيح حقوق ذوي الإعاقة في نصوص التعديلات الدستورية، موضحة أنه تم ترجمة الفيديو للغة الإشارة بواسطة مدرسة بمدرسة الأمل للصم بالمطرية ومعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين. لإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد فيديو مترجم بلغة الإشارة للتعرف على نصوص التعديلات الدستورية، والتي انطلق اليوم الاستفتاء عليها للمصريين في الخارج وتنطلق غداً السبت عملية الاستفتاء في الداخل.
 
وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، إن هذا يأتي من منطلق المسئولية نحو أبنائنا من ذوي الإعاقة ممن لهم حق المشاركة الدستورية، مشيرة إلى أن معلمي مدرسة طه حسين للمكفوفين عملوا على تحويل نصوص التعديلات الدستورية إلى طريقة برايل وطباعة 200 نسخة عن طريق المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين مجاناً لتوزيعها على الطلاب والمعلمين من المكفوفين الذين لهم حق المشاركة الدستورية وذلك حتى يقرأ أولاً ما سيتم الاقتراع عليه. 
 
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، إن الإدارة المركزية للتربية الخاصة شرحت قانون الإعاقة وتوضيح حقوق ذوي الإعاقة في نصوص التعديلات الدستورية، موضحة أنه تم ترجمة الفيديو للغة الإشارة بواسطة مدرسة بمدرسة الأمل للصم بالمطرية ومعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
 
 
 
 

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