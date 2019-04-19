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التحقيقات تكشف: المتهم بالتنقيب تسبب فى انهيار منزله وتصدع منزلين مجاورين

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:00 ص
التحقيقات تكشف: المتهم بالتنقيب تسبب فى انهيار منزله وتصدع منزلين مجاورين التنقيب عن الآثار - ارشيفيه
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، عن أن المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، قام بعمل حفرة عمقها 30 مترا، أسفرت عن انهيار منزله، وتصدع منزلين مجاورين، دون إصابات.

وأضافت التحقيقات أن قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا بوجود تصدع وانهيار جزئى بثلاثة منازل، بمنطقة خرطة الشيخ مبارك دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام، عامل بالتنقيب عن الآثار أسفر منزله، وتم ضبط أدوات الحفر داخل المنزل، وقام رجال الشرطة بإخلاء المنازل المجاوره له من السكان، واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.

وبالتحقيق معه أقر بارتكابه واقعة الحفر، ونفى تهمة التنقيب عن الآثار، وباستدعاء الجيران أقروا أنهم فوجئوا بانهيار المنزل المجاور لهم وميل بمنزلهم، بالإضافة إلى ميل منزل مجاور لهم وتصدعه، فقاموا بالخروج من المنازل قبل انهيارها بشكل كامل، وحرروا محاضر ضرر ضد المتهم.

 


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