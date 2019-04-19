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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وحديد عز والمصرية للاتصالات

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وحديد عز والمصرية للاتصالات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
 وارتفع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 10.294 مليون شهادة، حديد عز 115.910 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 168.486 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 386.744 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية عند 20.230 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، ، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.023 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

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