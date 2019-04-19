البرلمان العربى يشارك بوفد لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب مصطفى عنبر

يشارك البرلمان العربى ، بوفد من أعضائه لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى جمهورية مصر العربية، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربى النائب عادل عبدالرحمن العسومى.

ويترأس العسومي ، لجنة متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، حيث سيتم متابعة سلامة إجراءات الاستفتاء الشعبي ، وذلك بهدف تقييم مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اهتمام البرلمان العربي بالاستحقاقات الديمقراطية والتأكد من نزاهة الاستفتاءات الوطنية لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في تحديد مصير الأمة ومستقبلها ، معرباً عن خالص تمنياته أن يجري الاستفتاء وفقاً للمعايير المتعارف عليها وفي جو يسوده الأمن والاستقرار.