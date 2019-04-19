video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:57 م
البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن البابا تواضروس
كتبت ـ سارة علام
إضافة تعليق
دعا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المواطنين فى الداخل والخارج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدًا أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور جزء من حقوق المواطنة.
 
وقال البابا خلال استقباله وفد الطائفة الإنجيلية بالكاتدرائية: علينا أن نعبر عن آرائنا، وهذه التعديلات لصالح الوطن".
 
وأكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشددًا على أهمية المشاركة فى  الاستفتاء باعتباره جزئ أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة، مضيفًا: التعبير عن الرأى هو الذى يصنع مستقبل الوطن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس: لا أهتز أمام الأكاذيب ضدى وأعمل أمام الله بأمانة

البابا تواضروس:الكنيسة لاتتدخل فى السياسية والمشاركة بالاستفتاء حق من حقوق المواطنة

تواضروس

اندريه زكي

التعديلات الدستورية

الكنيسة




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة