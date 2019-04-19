البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن

كتبت ـ سارة علام

دعا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المواطنين فى الداخل والخارج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدًا أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور جزء من حقوق المواطنة.

وقال البابا خلال استقباله وفد الطائفة الإنجيلية بالكاتدرائية: علينا أن نعبر عن آرائنا، وهذه التعديلات لصالح الوطن".

وأكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشددًا على أهمية المشاركة فى الاستفتاء باعتباره جزئ أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة، مضيفًا: التعبير عن الرأى هو الذى يصنع مستقبل الوطن.