video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإيكونومست تشيد بوزيرة داخلية لبنان..وتؤكد: ريا الحسن تتحدى الصور النمطية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:23 م
الإيكونومست تشيد بوزيرة داخلية لبنان..وتؤكد: ريا الحسن تتحدى الصور النمطية وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
أشادت مجلة "الإيكونومست" البريطانية تحت عنوان "المرأة الأولى"، بوزيرة داخلية لبنان، ريا الحسن، وقالت إنها تتحدى الصور النمطية، فقبل عقد تم تعيينها وزيرة مالية لبنان ، لتكون أول امرأة في العالم العربي تشغل هذا المنصب، وفى يناير الماضى، أصبحت أول امرأة كذلك تشغل منصب وزيرة الداخلية فى العالم العربى.
 
وأشارت المجلة ،  إلى أنها تقود قوة تضم أكثر من 40 ألف ضابط شرطة ، بما في ذلك لواء النخبة لمكافحة الإرهاب المعروف باسم الفهود. يعرض موقع الوزارة على الإنترنت صورة لها وهي تقود مجموعة من الطالبات.
 
وأوضحت المجلة ،  أن ريا الحسن عازمة على تحدى الرجال الذين خاضوا الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و 1990 والذين ظلوا في السلطة منذ ذلك الحين ، 
وقد دعتهم إلى إزالة حواجز الطرق حول جيوبهم، كما تخطط لزيارة الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها الشيعة في بيروت ، لضمان التزام حزب الله ، الميليشيا الشيعية الرئيسية. 
 
وقالت "الإيكونومست" إنه إذا كانت ريا، وهي مسلمة سنية ، تشعر بالقلق على سلامتها ، فإنها لا تظهر ذلك ، لقد أزالت العديد من الجدران المحيطة بوزارتها ، وتخلصت من موكب سلفها الكبير وقلصت عدد حرسه الأمني الكبير.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية اللبنانى السابق يسلم مهام منصبه للوزيرة الجديدة ريا الحسن

تعرف على ريا الحسن أول وزيرة عربية تتولى حقبة الداخلية فى لبنان

ريا الحسن

اخبار العالم

لبنان

اخبار لبنان

وزيرة داخلية لبنان




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة