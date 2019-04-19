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الإكوادور تطلب من الإنتربول اعتقال وزير خارجيتها السابق المشتبه بصلته بأسانج

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:49 م
الإكوادور تطلب من الإنتربول اعتقال وزير خارجيتها السابق المشتبه بصلته بأسانج مؤسس ويكليكس
وكالات الأنباء
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أفادت النيابة العامة فى الإكوادور بإصدار قرار حول الاعتقال التمهيدى لوزير الخارجية السابق الذى غادر أراضى البلاد الأربعاء الماضى، وتوجيه طلب للإنتربول باعتقاله، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء فى تغريدة للنيابة العامة فى الإكوادور نشرت على تويتر  "أصدر القاضى فلافيو بالومو قرارا حول الاعتقال التمهيدى لريكاردو. ب. بتهمة تورطه فى التحريض على الجريمة، كما وجه طلبا إلى الإنتربول باعتقاله".

ولم تذكر التغريدة اسم عائلة الوزير السابق، غير أن موقع "El Comercio" المحلى يؤكد أن الحديث يدور عن ريكاردو باتينيو بالذات.

وأفاد الموقع أيضا بأن وزير الخارجية السابق، ريكاردو باتينيو، المشتبه بصلته مع الأشخاص المرتبطين بمؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج"، غادر البلاد، الأربعاء الماضى، متوجها إلى بيرو.

وأعلنت الإكوادور الخميس الماضى سحبها حق اللجوء من مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، المختفى بسفارتها بلندن منذ عام 2012، موضحة قرارها هذا بأن أسانج انتهك شروط اللجوء أكثر من مرة. وتم طرد أسانج من السفارة واعتقاله من قبل السلطات البريطانية فى ذلك اليوم نفسه وفق مذكرتى التوقيف السويدية والأمريكية. واعتبرته المحكمة فى لندن مسؤولا عن انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة وقررت إجراء جلسة جديدة فى هذا الأمر يوم 2 مايو القادم.

من جهتها أعلنت وزارة داخلية الإكوادور أن عضوا مركزيا فى "ويكيليكس" مقربا من أسانج، كان يسافر أكثر من مرة إلى جانب الوزير الهارب باتينيو إلى كولومبيا وإسبانيا وفنزويلا.

 


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الاكوادور

اسانج

مؤسس ويكيليكس

وزير خارجيه الاكوادور السابق

الانتربول




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