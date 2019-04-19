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الأمير تشارلز يواجه انتقادات من البريطانيين لاستخدامه مصطلحات أمريكية

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:05 ص
الأمير تشارلز يواجه انتقادات من البريطانيين لاستخدامه مصطلحات أمريكية الامير تشارلز
كتبت ريم عبد الحميد
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واجه ولى العهد البريطانى، انتقادات من قبل بعض البريطانيين بعد استخدامه مصطلحات أمريكية، فيما قالت صحيفة التايمز أنه اتهام للأمير تشارلز بارتكاب جريمة ضد اللغة الإنجليزية.
 
وتوضح الصحيفة إن هناك تطورا مقلقا ظهر خلال الفترة الأخيرة وهو أن العائلة الملكية البريطانية تصبح أمريكية ببطء.

 وبدأ الأمر قبل عدة أيام بحساب انستجرام لدوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان ميركل مع الحديث  عن أسرة الأطفال والحفاضات، لكن هذا لم يلحظه أحد حتى الآن.

 لكن ما كان ملحوظا هو اللغة التى استخدمها الأمير تشارلز فى خطابه للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد حريق  كاتدرائية نوتردام، والذى تضمن كتابة أمريكية مثل كلمة realize بحرف وليس s.

وكتبت امرأة بريطانية تعيش فى فرنسا على تويتر تقول عن خطاب تشارلز إن مشاعره جميلة لكنى لست معجبة بـ "الأمركة" فى التهجئة هنا، هل نجن بريطانيين أم ماذا؟. فيما كتب أخر يقول هل أنت أمريكى أم أنك الملك القادم؟

وقد حاول بعض خبراء اللغة الإنجليزية بالتخفيف من الأمر بالتأكيد على أن كتابة مقطع ize  لا يخص اللغة الإنجليزية الأمريكية فقط، وأنه كان مستخدما فى إنجلترا فى القرن الخامس عشر.

 

 

 


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الامير تشارلز

اللغة الانجليزية

اخبار بريطانيا

العائلة الملكية البريطانية




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