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الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:00 ص
الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان الغرفة التجارية بأسوان
أسوان - ندى سليم
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أكد أسامة أبو القاسم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان، فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة لدورة 2019/ 2023 وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 21 أبريل ولمدة 5 أيام.

وحدد رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات له، شروط الترشح  لخوض انتخابات الغرفة وفقًا للقانون العامة للغرفة الصادر عام 2002، موضحًا أنه على المرشح التقدم لمكتب السجل التجارى بصورة من السجل والبطاقة الضريبية، وإحضار "فيش وتشبيه"، وشهادة من المحكمة الاقتصادية بعدم وجود تفليسة من المحكمة الاقتصادية، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ 500 جنيه في خزينة المحافظة مع إرفاق إيصال السداد مع أوراق الترشح، مؤكدًا أنه من بين الشروط هو سداد المتقدم لاشتراكات الغرفة خلال العام الماضي.

 


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