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اغتيال ضابط بالشرطة العراقية فى محافظة البصرة جنوبى البلاد

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:19 ص
اغتيال ضابط بالشرطة العراقية فى محافظة البصرة جنوبى البلاد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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لقى ضابط فى الشرطة العراقية، برتبة مقدم، مصرعه اليوم الجمعة، فى هجوم شنه مسلحون ملثمون بمحافظة البصرة جنوب شرقى العراق.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى - لم تسمه - القول إن "ضابط شرطة برتبة مقدم تعرض لإطلاق نار من قِبل مسلحين ملثمين؛ أدى إلى مصرعه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم"، موضحا أن "المسلحين أطلقوا النار على الضابط بعد اعتراضهم لسيارته لدى عودته من مكان عمله إلى داره".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا فى الجريمة بهدف الوقوف على ملابساتها ومعرفة الجناة".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها .

 


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