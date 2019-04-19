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الجمعة، 19 أبريل 2019 12:47 ص
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اضبط مخالفة.. الحمامات العمومية بالمحلة غير آدمية ومرتع لتعاطى المواد المخدرة

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. الحمامات العمومية بالمحلة غير آدمية ومرتع لتعاطى المواد المخدرة الحمامات العمومية بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل
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يشهد ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة بيئية حقيقية، تمثل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، وأمنهم بعد أن أصبحت دورة المياه العمومية بالميدان، مصدرًا للأمراض، وأصبحت غير آدمية بسبب انسداد المراحيض، وانبعاث الروائح الكريهة منها، وإهمالها من جانب المسئولين بحى ثانٍ المحلة، ومجلس مدينة المحلة فى نظافتها وتعيين خدمات عليها.

ورصد "اليوم السابع" الحالة العامة لدورة المياه العمومية بميدان الشون، والتى استغلها تجار المخدرات والمدنين فى تعاطى المواد المخدرة وحقن "الماكس"، وسط غياب تام من المسئولين.

واشتكى الأهالى من عدم قيام المسئولين بالحى بتنظيف دورة المياه، والتى يستخدمونها فى قضاء حاجاتهم، مطالبين بضرورة تنظيفها، وشن حملات أمنية مفاجئة لضبط متعاطى وتجار المخدرات.

 

 

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