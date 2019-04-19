استطلاع لـ"رويترز": تراجع التأييد لترامب ثلاث نقاط بعد نشر تقرير مولر

رويترز

أظهر استطلاع حصري للرأي أجرته رويترز/إبسوس، تراجع عدد الأمريكيين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب بنسبة ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في العام الجاري بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويعد الاستطلاع، الذي أجري من ظهر الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة، أول مسح على مستوى البلاد لقياس ردود فعل الأمريكيين بعدما نشرت وزارة العدل الأمريكية تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة والذي أشار إلى عدة مناسبات ربما تدخل فيها الرئيس في التحقيق.

وذكر الاستطلاع أن 37 بالمئة من البالغين الأمريكيين يؤيدون أداء ترامب مقارنة بنحو 40 في المئة في استطلاع مشابه أجري يوم 15 أبريل وذلك في أدنى نسبة تأييد للرئيس خلال 2019.

وقال مولر في التقرير إن التحقيق لم يخلص إلى أن حملة ترامب نسقت مع الروس. لكن المحققين وجدوا "تصرفات عديدة للرئيس ترقى إلى حد ممارسة تأثير غير قانوني على تحقيقات (هيئات) إنفاذ القانون".

ورغم احجام مولر في النهاية عن اتهام ترامب بارتكاب جريمة، إلا أنه قال إن التحقيق لم يبرئ ساحة الرئيس.