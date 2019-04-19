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اجتماع ميدانى لمحافظ سوهاج على "الكورنيش " لمتابعة تنفيذ التوسعة الجديدة

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:31 م
اجتماع ميدانى لمحافظ سوهاج على "الكورنيش " لمتابعة تنفيذ التوسعة الجديدة اجتماع ميداني لمحافظ سوهاج على الكورنيش الغربي
سوهاج – عمرو خلف
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا ميدانياً موسعاً بموقع مشروع توسعة الكورنيش الغربي بحضور جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، موجهاً بسرعة الانتهاء منه في المواعيد المحددة والتنسيق بين جميع الأطراف لإزالة أى معوقات، لما يمثله من مشروع حيوي هام وسياحي لأبناء المحافظة.
 
وأوضح الدكتور محمد التوني ، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج ، أن المحافظ حرص على عقد الاجتماع على أرض الواقع بموقع المشروع مع كافة جهات التنفيذ للوقوف على أهم المعوقات والتنسيق بين الجهات المعنية لازالتها فوراً، مؤكداً عدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.
 
وذكر المتحدث الرسمي ، أن المحافظ رصد فتحة غير أمنة بنطاق المشروع أمام مديرية التربية والتعليم، ووجه الشركة المنفذة بسدها على الفور ووضع حواجز خرسانية لما تمثله تلك الفتحة من خطورة على المواطنين.
 
يُذكر أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي، كان متوقف منذ فترة، ويعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة، حيث سيوفر العديد من فرص العمل، من خلال المحلات التجارية، التي سيتم انشائها أسفل التوسعة والتي وتقدر بـ 210 محل تجاري.
 
 
اجتماع ميداني لمحافظ سوهاج على الكورنيش الغربي (2)
 

اجتماع ميداني لمحافظ سوهاج على الكورنيش الغربي (3)
 
اجتماع ميداني لمحافظ سوهاج على الكورنيش الغربي (4)
 
اجتماع ميداني لمحافظ سوهاج على الكورنيش الغربي (5)
 
 

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