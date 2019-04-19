video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت 23 أبريل الجارى

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:31 ص
اتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت 23 أبريل الجارى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
ينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجارى بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.
 
ويتطرق المؤتمر إلى تحديات الإصلاحات الاقتصادية وقصص النجاح فى برامج الإصلاح الاقتصادى، وبينها مصر حيث يشارك فى المؤتمر، أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.
 
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد اليوم حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وأكد وسام فتوح أن اتحاد المصارف العربية، من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد المصارف العربية: برنامج الإصلاح المصرى قصة نجاح يحتذى بها

اتحاد المصارف العربية: مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح وحققت طفرة اقتصادية.. البنك المركزى: تلقينا طلبات من بنوك عالمية للعمل بمصر ومفاوضات لتجديد ودائع عربية.. وخطة متكاملة لهيكلة شاملة للديون الخارجية

اخبار الاقتصاد

اتحاد المصارف العربية

بنوك مصر




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة