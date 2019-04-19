إقبال كثيف من المصريين فى إثيوبيا للمشاركة بالتصويت على الاستفتاء

قدم المصريون فى إثيوبيا صورة مشرفة للمشاركة الإيجابية فى التصويت على الاستفتاء، حيث حرص أبناء الجالية المصرية هناك على النزول والمشاركة فى الاستفتاء.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.