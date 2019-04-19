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الجمعة، 19 أبريل 2019 08:36 م
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إغلاق التصويت فى اليوم الأول من الاستفتاء فى الكويت بعد إقبال كثيف

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:15 م
إغلاق التصويت فى اليوم الأول من الاستفتاء فى الكويت بعد إقبال كثيف مشاركة المصريين فى الاستفتاء
أ ش أ
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أغلق سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أبواب اللجنة الانتخابية، في ختام اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج؛ وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للكويت، طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وقام السفير القوني بإغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، ووضعها بمكان مؤمن داخل المقر الانتخابي بالسفارة.


كما أشرف سفير مصر لدى الكويت على إغلاق أبواب اللجنة من الخارج بالأقفال الحديدية، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليها، حتى موعد فتح اللجنة مرة أخرى، في التاسعة من صباح يوم غد السبت.


تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قد شهد إقبالاً متزايدًا من قبل أبناء الجالية المصرية في الكويت، الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام مقر السفارة منذ الصباح الباكر، حاملين الأعلام مصرية.


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