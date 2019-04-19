إعلامية كويتية: اصطفاف المصريين أمام صناديق الاقتراع يؤكد حبهم لوطنهم

الكويت /أ ش أ/

أكدت الاعلامية الكويتية عائشة رشيد، أن اصطفاف المصريين أمام صناديق الاقتراع، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، هو رسالة للعالم أجمع، بأن مصر عصية على الكل.

وقالت الرشيد – فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم (الجمعة) – إن المصريين أثبتوا من خلال اصطفافهم أمام صناديق الاقتراع، أنهم مهما اختلفوا فى الآراء، تجمعهم كلمة واحدة، وهى (حب مصر).

وأضافت :"إن شعب مصر عودنا على الملاحم البطولية، وأعتقد أن الملحمة اليوم فى كل السفارات المصرية فى الخارج، هى رد قوى بان مصر عصية على الكل .. وحرصت على التواجد اليوم برفقة اخوانى المصريين، انطلاقا من حبى إلى مصر .. فمن منا لايحب مصر؟، أعتقد مهما فعلنا ، لا نقدر أن نرد جزءا من جميل مصر على الوطن العربى كله، من خليجه العربى إلى محيطه الأطلسي، ومن ينكر ذلك الجميل، فهو انسان جاحد".