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إصابة 25 فى حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى اتجاه بنى سويف

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:17 ص
إصابة 25 فى حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى اتجاه بنى سويف انقلاب أتوبيس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 25 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة حلوان فى اتجاه بنى سويف، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة علميات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الصحراوى بحادث مرورى، وتبين انقلاب أتوبيس بعد بوابة حلوان اتجاه بنى سويف قبل نقق الوادى 2 كم، وأسفر عن إصابة 25 شخصا وتم نقل 18 من المصابين إلى مستشفى الصف وتم إسعاف الباقين فى مكان الحادث، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالطريق.


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