إحباط محاولة تشكيل عصابى تنفيذ عملية سرقة كابلات كهربائية بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث تأمين أكتوبر، القبض على 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات الكهربائية، حيث تم ضبطهم أثناء توجههم لتنفيذ عملية سرقة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهمين أثناء متابعة ضباط مباحث تأمين أكتوبر للحالة الأمنية، فتمكنوا من القبض على 3 عاطلين يستقلون سيارة وبحوزتهم مقصين حديد.

بمواجهتهم اعترفوا أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الكابلات الكهربائية، وكانوا فى طريقهم لسرقة بعض الكابلات .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.