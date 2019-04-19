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إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:43 م
إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال التفقد
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ 5 مراكز شباب مغلقة تابعة لإدارة شباب طوخ للتحقيق الإدارى لفتحها وغياب العاملين بها، وذلك خلال لجنة متابعة لمراكز الشباب لإدارتى شباب طوخ وشبرا الخيمة برئاسته وعضوية مدير إدارة خدمة المواطنين والعاملين بالإدارة.
 
وقال الصبروط، إن جولة المتابعة الصباحية، شملت 11 مركز شباب تبين للجنة وجود خمس مراكز شباب مغلقة وهى برشوم الصغرى، برشوم الكبرى، كفر الرجالات، السيفا وجميعها تابعة لإدارة شباب طوخ، وفى مركز شباب الأحرار تبين فتح البوابة الرئيسية مفتوحة وحجرة العاملين مغلقة.
 
وتبين أن مركزى شباب أكياد دجوى ومنشية مشتهر مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل. 
 
وفى إدارة شباب شبرا الخيمة تابعت اللجنة مراكز (الشرقاوية والفرماوى، وشبرا البلد، والمنشية الجديدة، وناصر) وجميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتقدم خدماتها للشباب والطلائع.
 
وأكد، أن تلك المتابعات المفاجئة والمستمرة لمراكز الشباب تهدف إلى تقديم خدمات أفضل لأبنائنا وتطوير العمل داخل مراكز الشباب وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.
 
 
 
 
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