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أسعار السمك اليوم الجمعة 19-4-2019 بسوق العبور

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:23 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 19-4-2019 بسوق العبور سمك - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 19-4-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 33 – 35 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
  
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 39 - 45 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 59 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 170 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 350 - 420 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 250 - 320 جنيها، وبلغ سعر البورى 40 - 48 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 39- 45 جنيها، والبربون 1 بلغ من 34 - 40 جنيها.
 

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