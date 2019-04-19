أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 2019.. وعيار 21 يهبط لـ 609 جنيها

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أبريل، لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 609 جنيها للجرام، فى أدنى مستوى للذهب خلال عام 2019.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى سعر لها منذ قرابة شهر ونصف، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هبوط الدولار فى مصر سواء بالمصارف الرسمية والبنوك، إضافة إلى السوق الموازى، دفع سعر الذهب للهبوط بشكل ملحوظ.



وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 24 سجل اليوم 696 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 609 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 522 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل 4872 جنيها

أوقية الذهب تسجل أدنى سعر فى شهرين 1274 دولار

سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من اليوم السابع، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصري.