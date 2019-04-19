أسعار الخضار اليوم الجمعة 19-4-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 19-4-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 5 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5 – 4.5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 4- 6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4 – 6 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3 – 5 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 6 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 7 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.