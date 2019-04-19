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أسعار الخضار اليوم الجمعة 19-4-2019 بسوق العبور

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:13 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 19-4-2019 بسوق العبور خضار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 19-4-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 5 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5 – 4.5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 4- 6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4 – 6 جنيهات للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3 – 5 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 6 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 7 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.

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