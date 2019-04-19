أسرة القذافي تدعو للتسريع في عقد مؤتمر وطني عام للخروج بليبيا من النفق المظلم

وطالب الدكتور وليد بن زايد المتحدث الرسمي بإسم أسرة معمر القذافي بمناسبة الأحداث التى تشهدها العاصمة طرابلس، بالتسريع فى عقد مؤتمر وطني عام للخروج بليبيا من نفقها المظلم، داعيًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول التي يهمها أمن وأستقرار ليبيا، بالعمل على تذليل الصعاب وإزالة العوائق التى قد تحيل دون تحقيق انعقاد هذا الملتقى الليبى.

وأكدت أسرة معمر القذافي فى بيان صحفى رفضها البات الاحتكام للغة السلاح وترويع الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، لما في ذلك من فقدان لشباب واهل ليبيا و اهدار لمكتسبات الشعب الليبى.

وأوضحت أسرة معمر القذافي، أن أحداث فبراير سنة 2011 وما ترتب عليها قد أدت إلى تفشى الإرهاب والحرابة وتنامى المجموعات الإجرامية التى وجدت ضالتها فى بيئة أصبحت رخوة وهشة، فعاثت فى البلاد جرماً وفسادا وما صاحب ذلك من تردٍ.

للأوضاع المعيشية علي كل المستويات، مؤكدا أن هذه التداعيات ليست إلا نتيجة للتدخل المباشر لحلف الناتو في تلك الأحداث والذي كان عاملٌ رئيسياً في الانهيار الكامل لمنظومة الدوله بكل مستوياتها.

وشددت أسرة معمر القذافي عن رفضها التدخل الأجنبي أياً كان شكله ومصدره في الشؤون الداخلية لليبيا، داعية القوى الوطنية من أبناء الشعب الليبى إلي إمتلاك الإرادة الحرّة واللشجاعة للدخول في حوارٍ وطني عاجلٍ بعيداً عن كل الترتيبات والإملاءات الخارجية، لحقيق ولم الشمل لإنجاز مصالحة مجتمعية حقيقية تكفل فيها الحقوق وتصان فيها الحرمات و يستتب فيها الأمن.

وأكدت أسرة معمر القذافي، أنها لا تعترف بأية ترتيبات مشبوهة يقف خلفها أمراء الحرب وتجارها وسادتهم من الدول الأجنبية، موضحا أن هذا لا يعني الركون لأياً من أطراف النزاع، داعية للابتعاد عن الاقتتال و إراقة الدماء و ترويع الناس وتدمير الممتلكات، والعمل على تحقيق السلام الاجتماعي بالتي هي أحسن، داعية لحقن دماء الليبيين ووقف انتهاك أعراضهم وتدمير ممتلكاتهم.