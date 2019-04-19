أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

كتبت- هناء أبو العز

أدلى أبناء الجالية المصرية في "جنوب أفريقيا" بأصواتهم خلال اليوم الأول للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في "بريتوريا".





وقد حضر في اليوم الأول بعض أفراد الأسر المصرية المُقيمة في "جنوب أفريقيا" وعدد من شباب "مصر" في الخارج، كما أدلى رئيس اتحاد المصريين في "جنوب أفريقيا"؛ الدكتور "محمد طلعت"، وبعض أعضاء الاتحاد بأصواتهم، وذلك في حضور السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا وأعضاء البعثة المصرية، وقد تم غلق باب التصويت في التاسعة مساءً بعد التأكد من عدم تواجد أي من المواطنين في حرم اللجنة الانتخابية.





وأشار السفير "شريف عيسى" أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثاني والثالث من أيام التصويت، نسبة مُشاركة أكبر مقارنة بنسبة المُشاركة في اليوم الأول، مؤكداً أن أبناء "مصر" في الخارج حريصون على المُشاركة بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



