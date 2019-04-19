video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:15 م
أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء أبناء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم
كتبت- هناء أبو العز
إضافة تعليق

أدلى أبناء الجالية المصرية في "جنوب أفريقيا" بأصواتهم خلال اليوم الأول للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في "بريتوريا".

03d4a14b-5ecb-4cc0-8ec2-32cef8661ba8
 

وقد حضر في اليوم الأول بعض أفراد الأسر المصرية المُقيمة في "جنوب أفريقيا" وعدد من شباب "مصر" في الخارج، كما أدلى رئيس اتحاد المصريين في "جنوب أفريقيا"؛ الدكتور "محمد طلعت"، وبعض أعضاء الاتحاد بأصواتهم، وذلك في حضور السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا وأعضاء البعثة المصرية، وقد تم غلق باب التصويت في التاسعة مساءً بعد التأكد من عدم تواجد أي من المواطنين في حرم اللجنة الانتخابية.

5a0a88f7-2983-420f-9e7d-dce55e0011b7
 

وأشار السفير "شريف عيسى" أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثاني والثالث من أيام التصويت، نسبة مُشاركة أكبر مقارنة بنسبة المُشاركة في اليوم الأول، مؤكداً أن أبناء "مصر" في الخارج حريصون على المُشاركة بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أبناء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وابعت.. ارسم مستقبل بلدك بالمشاركة فى التصويت على تعديل الدستور

رئيس البرلمان: فكرة تقديم تعديلات دستورية مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة

بعلم مصر وعلامة النصر الجالية المصرية بالرياض تشارك فى الاستفتاء على الدستور

على عبد العال: إضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للأمر الواقع.. والشعب طالب قواته بالتدخل فى 25 يناير و30 يونيو

الاستفتاء

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة