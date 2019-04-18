506.3 ألف ناخب يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد العميد إبراهيم عبدالنبى عزب مدير مركز العمليات وإداراة الأزمات ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مركز العمليات برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنهى الاستعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال تجهيز قاعدة بيانات الناخبين عن طريق لجنة تنقية قاعدة بيانات الناخبين وإضافة من له حق التصويت ببلوغة 18 عاما.

وقال عزب: لدينا 506 آلاف و306 ناخبين يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز و111 مقرا بجانب 111 لجنة فرعية فضلا عن أمين لجنة لكل صندوق أساسى وآخر احتياطى.

وأضاف بأنه تم تشكيل غرفة العمليات بالديوان العام برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعضوية كل من المهندس كامل ابوزهرة السكريتر العام ونائب المحافظ والمستشار العسكرى والسكرتير المساعد .

وفى سياق متصل أكد عزب أن رفة العمليات الرئيسية جاء ت فى ضوء توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان على أعلى مستوى فنى وإدارى لتحقيق اعلى مستوى من خلال متابعة سير العملية الإنتخابية و تذليل اية عقبات تواجه القضاة مع مراعاة توفير كافة الخدمات اللوجستية المقدمة للمراكز الانتخابية.