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12 ألف فرصة عمل بالجيزة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفى اليوم

الخميس، 18 أبريل 2019 08:48 ص
12 ألف فرصة عمل بالجيزة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيفى اليوم وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، ملتقى توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة، حيث يوفر 12489 فرصة عمل للذكور والإناث، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بحد أدنى فى الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا لخبرة المتقدم، وذلك من خلال 135 شركة ومصنع قطاع خاص.

كما يحضر سعفان وصبحى حفل تدشين الاتحاد العام لشباب العمال بقاعة المؤسسة العمالية الكبرى بشبرا الخيمة، والذى دعا له النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب العمال والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية.

وقال "سعفان"، فى تصريحات صحفية اليوم، إن ملتقى التوظيف يأتى تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن ملتقيات توظيف الشباب تهدف إلى عرض كل الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأكد وزير القوي العاملة أن الملتقى يتيح أيضا فرصا للعمل لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، لإعطائهم الفرصة كاملة فى الحصول على مصدر رزق لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ما يُحتم علينا مساندتهم وتقديم كل أوجه الدعم اللازم، متمنياً أن تحقق هذه الملتقيات نسبة كبيرة فى التوظيف للشباب والحد من البطالة، والاستفادة من التنوع فى فرص العمل المتاحة، واصفاً 2019 بأنه عام الخير على مصر جميعها.

وأشار سعفان إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبله".

يأتى المتلقى فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى، وذلك بحضور علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة.


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