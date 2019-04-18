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ولى عهد أبو ظبى يهنئ النجم الساحلى بعد تتويجه بكأس زايد للأندية

الخميس، 18 أبريل 2019 08:00 م
ولى عهد أبو ظبى يهنئ النجم الساحلى بعد تتويجه بكأس زايد للأندية الشيخ محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، فريق النجم الساحلى التونسى بعد تتويجه بالبطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، لأول مرة فى تاريخه عقب فوزه على نظيره الهلال السعودى بنتيجة 2 - 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب "هزاع بن زايد".

محمد بن زايد 22
 

وقال محمد بن زايد :"نبارك لفريق النجم الساحلى التونسى فوزه بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، والشكر لفريق الهلال السعودي على هذا اﻷداء القوي.. نهائي متميز جمع قطبين في كرة القدم حضرت فيه المتعة والندية ..نجاح آخر تنظيما وحضورا وتنافسية لبطولة رياضية تحمل اسم أغلى الرجال وتجمع اﻷشقاء على المحبة".

محمد بن زايد
 
وكان قد أنهى النجم الساحلى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله كريم عريبى فى الدقيقة 30 من زمن المباراة وفى الشوط الثانى نجح الفرنسى جوميز فى إدراك هدف التعادل لفريق الهلال السعودى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.
 
محمد بن زايد
 

ولكن نجح محمد عبد الله المثنانى ،  فى تسجيل هدف الفوز للفريق التونسى بالدقيقة 91 من زمن المباراة، ليخطف لقب البطولة للنجم الساحلى، ليتوج فريق النجم الساحلى بالبطولة للمرة الأولى فى تاريخه.

 

 


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